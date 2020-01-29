شرطة النجف تنفي تعرض اي متظاهر للتعذيب

2020/01/29 | 22:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الأربعاء، ما نشرته إحدى القنوات حول تعرض متظاهر للتعذيب.وذكرت المديرية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “أحد المواطنين تعرض للطعن على يد صديق له بسبب خلاف بينهما في احد احياء النجف الاشرف الشمالية، وليس كما روجت له قناة عربية حول تعرض متظاهر للتعذيب”.ودعت المديرية، في بيانها […]

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