الموافقة على دخول قوات امريكية جديدة في العراق .. لكن تحت عنوان مختلف .. من هذه القوات !!

2020/01/29 | 22:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ينظر العراق في إمكانية منح حلف شمال الأطلسي دوراً أكبر على حساب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حسب ما يؤكد مسؤولون عراقيون وغربيون، بعد الاستياء الذي أثارته واشنطن بشنها ضربة بطائرة دون طيار في بغداد في مطلع الشهر الجاري.وأدت الضربة إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليما...

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