صراع جوي على ارض

2020/01/29 | 22:46 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قال المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم إن البلاد تواجه منخفضا جويا، لكنه يُمنع من التقدم نحو مدن الشمال بسبب تمركز مرتفع جوي الذي سيكتسح البلاد الخميس المقبل.

وذكر عطية في ايضاح، أن هناك منخفضاً جوياً محدود التأثير في طبقات الجو العليا مصحوباً بأندفاع حراري لمنخفض سطحي يتوغل نحو مدن ...

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