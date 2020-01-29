2020/01/29 | 22:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ارتفعت ضحايا فيروس " كورونا " الى 132 شخصا في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة لإجلاء رعاياها من ووهان، بؤرة تفشي الفيروس.وسجلت السلطات الصحية في الصين 5974 إصابة بفيروس كورونا ، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق.وقالت القنصلية الروسية في مدينة قوانغتشو الصينية، الأربعاء، إن روسيا والصين تعملان معا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وإن بكين سلمت روسيا الشيفرة الوراثية (الجينوم) للفيروس.وذكرت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني "بدأ خبراء روس وصينيون تطوير لقاح".وأعلنت وزارة الصحة في الإمارات، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في الصين.وأضافت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.من جانبه قال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح، الأربعاء، إن هناك اشتباها في إصابة مواطنين اثنين عائدين من الصين، بالفيروس.وأضاف بأن المواطنين، وهما رجل وامرأة كانا في مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار الفيروس، وأن الاثنين يخضعان للفحوص الطبية.وعلّقت شركة " ريتيش إيرويز" البريطانية اليوم، بشكل فوري لجميع رحلاتها إلى البر الصيني، عملا بتعليمات المملكة المتحدة القاضية بتفادي التوجه إلى هذا البلد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فيه.وأوضحت شركة الطيران في بيان علقنا جميع الرحلات من وإلى الصين القارية مع التنفيذ الفوري عملا بتوصية وزارة الخارجية.وسجلت فرنسا ، رابع حالة إصابة بفيروس كورونا وهي لسائح صيني مسن.وبحسب مدير وزارة الصحة جيروم سالومون، فإن المريض الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 80 عاما، يعالج الآن في باريس وحالته خطيرة.وغادرت قبل فجر الأربعاء، طائرة تقل ما يصل إلى 240 أميركيا من مدينة ووهان، وهي في طريقها إلى الولايات المتحدة، حسبما صرح مسؤول في الخارجية الأميركية للأسوشيتد برس.وأرسلت واشنطن طائرة لإجلاء الدبلوماسيين من القنصلية الأميركية في ووهان، التي شهدت أحدث تفش لكورونا، وغيرهم من المواطنين الأميركيين.وقالت السفارة الأميركية في الصين إن الطائرة ستتوقف للتزود بالوقود في ألاسكا قبل أن تتجه إلى جنوب كاليفورنيا.وأشار مسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا، إلى أنه عندما تصل الطائرة إلى أنكوراج، بألاسكا، سيقوم الركاب بالخضوع لإجراءات الجمارك وفحص طبي من جانب مراكز السيطرة على الأمراض.الخطة الأسترالية "العاجلة"وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الأستراليين "الأكثر ضعفا"، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وكذلك الأشخاص الذين قاموا بزيارات قصيرة لمدينة ووهان الصينية ومحافظة هوبي، ستمنح لهم الأولوية في إطار جهود إعادة المواطنين الأستراليين.وقال مسؤولون إن هناك نحو 600 أسترالي موجودون في تلك المنطقة الصينية التي تم إغلاقها في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، حسبما نقلت "فرانس برس".وأشار موريسون إلى أن أستراليا تعمل مع نيوزيلندا على إعادة هؤلاء، وستسعى إلى الحصول على مساعدة دول المحيط الهادئ لإجلاء مواطنيها، مشددا على أن "الأولوية حاليا هي سلامة الأستراليين".وأفاد موريسون لصحفيين في كانبيرا بأن هؤلاء سيوضعون في حجر صحي 14 يوما في جزيرة كريسماس التي تضم مركز احتجاز للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا على متن قوارب.وكانت منظمة الصحة العالمية اعلنت امس الثلاثاء أنها سترسل "في أسرع وقت ممكن" خبراء إلى الصين بهدف تبادل الخبرات حول فيروس كورونا المستجد للتوصل إلى "رد عالمي" للالتهاب الرئوي الخطير.واتفقت الصين ومنظمة الصحة العالمية على أن الخبراء "سيعملون مع زملائهم الصينيين حول تحسين فهم المرض بهدف توجيه الجهود" للتوصل إلى "رد عالمي"، وفق ما أكدت المنظمة في بيان.ويأتي ذلك القرار بعد لقاءات جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ والمدير العام للمنظمة تادروس أدناهوم غيبرييسوس.وأعلن تادروس "وقف تفشي الفيروس في الصين والعالم هو الأولوية القصوى لمنظمة الصحة العالمية"، مرحباً بـ"جدية" عمل الصين في احتوائه.وستطلع الصين المنظمة على مواد بيولوجية، وفق البيان، الذي أشار إلى أهمية المشاركة المستمرة للبيانات والدراسات حول الفيروس.وأضافت منظمة الصحة العالمية "هذه التدابير ستساعد على تطور الفهم العلمي للفيروس وتسهم في تطوير إجراءات طبية مضادة مثل اللقاحات والأدوية".وتوجه فريق من المنظمة مطلع يناير إلى مدينة ووهان بؤرة الفيروس والتي يقطنها 11 مليون شخص.وأعادت اليابان والولايات المتحدة الأربعاء مئات من رعاياهما من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد مزيد من الأرواح.

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