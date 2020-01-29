السليمانية تنظم خدمة المحولات الكهربائية

2020/01/29 | 22:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعقد لجنة متابعة خدمة المحولات الكهربائية (CT) في مجلس محافظة السليمانية اجتماعاً، بشأن ارتفاع سعر الكهرباء وعدم تنظيمها مع الجهة المسؤولة.

وقال رئيس لجنة متابعة خدمة المحولات الكهربائية(CT) في مجلس المحافظة ريكوت زكي لوسائل اعلام محلية، ان اللجنة قامت يوم أمس الثلاثاء، بزيارة وزارة الكهرباء بهدف تنظيم هذه الخدمة وعقدت اجتماعاً مع الوزير والمستشار والمدير وممثلي مديريات الكهرباء في محافظات اربيل ودهوك.

واضاف ان الاجتماع جاء بعد القرار المرقم 552 الذي اصدره المجلس الاعلى للاستثمار وعمل اللجنة المؤقتة التابعة للجنة المتابعة في العام الماضي، بشأن ارتفاع سعر الكهرباء وعدم تنظيمها مع الاسعار الاخرى والاستغلال الذي يمارسه بعص اصحاب المشاريع.

وتابع ان "الاجتماع دام لمدة خمس ساعات، ولكن بسبب الدفاع غير الشرعي عن مصالح عدد من اصحاب المشاريع وعدم خضوع اللجنة لهم، خرج الاجتماع من دون نتيجة".

وبين زكي ان "السبب الرئيس لعدم قبول اللجنة هو ارتفاع الاسعار المقترحة لكل كيلوواط من الكهرباء"، لافتا الى ان "اللجنة طالبت اما بخفض الاسعار او ارجاع صلاحية التعامل في مثل هذه الامور الى المحافظات، مثلما تم العمل باسعار الامبير الواحد للمولدات الاهلية في الاحياء السكنية من قبل محافظاتهم والذي كان مشروعاً ناجحاً".

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