تعرف على حقيقة إرتباط الفنانة “أصالة” بطبيب المشاهير “فادى نصر”

2020/01/29 | 22:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، صورة للنجمة السورية أصالة ، مع الطبيب المشاهير فادى نصر، وإنتشرت شائعات عن إرتباط الفنانه السورية بالطبيب.وردا عن ذلك نشرت الفنانة أصالة ، صورة لنجليها التوأم علي وآدم طارق العريان، وهما يجلسان على سيارة فارهة ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام […]

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