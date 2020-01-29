الامارات تعلق على حادثة احتراق باخرة النفط قبالة ساحل الشارقة

2020/01/29 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الحكومة الاماراتية، اليوم الاربعاء، على ملابسات احتراق باخرة نفط قبالة إمارة الشارقة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، في خبر عاجل اطلعت عليه “العهد نيوز”، نقلا عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية، فأن “الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، على بعد واحد […]

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