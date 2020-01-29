الديموقراطي الكردستاني: بقاء حكومة تصريف الاعمال هو الاحتمال الاقوى

2020/01/29 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الحزب الديموقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، بان “بقاء حكومة تصريف الاعمال هو الاحتمال الاقوى”.وقال عضو الحزب، عماد باجلان، ان “عبد المهدي هو الثابت خلال الفترة القادمة واحتمال بقاءه قائم”، مضيفا، ان “الكرد ينتظرون مرشح من الكتل الشيعة حتى يوافقوا عليه”.واضاف، ان “رئيس الجمهورية لن يهمش رغبة الشارع في تكليفه لرئيس الوزراء القادم”.انتهى..م.ر

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