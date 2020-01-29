مهلة السبت.. منذر داغر

2020/01/29 | 22:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب رئيس المجموعة المستقلة للبحوث ومدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في كالوب الدولية للابحاث منذر داغر: تحديد السبت كمهلة نهائية من قبل رئيس الجمهورية لكتل المحاصصة لتطرح مرشحها والا يقوم هو بتسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء تعني ان رئيس الجمهورية يأمل دعماً لخياره من قبل المرجعية في خطبة الجمعة.لا أقصد دعمها لأسم المرشح بل لمنهج […]

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