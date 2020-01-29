الصحة العالمية تعلن انتشار “كورونا” في 15 دولة وتدعو العالم للتحرك

2020/01/29 | 23:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قررت منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع جديد للجنة الطوارئ التابعة لها على خلفية انتشار حالات الإصابة بسلالة فيروس “كورونا”، من الصين إلى العالم، داعية المجتمع الدولي للتحرك بعد رصد الفايروس في 15 دولة.

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