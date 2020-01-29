2020/01/29 | 23:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا، التعاقد مع الدولي البرتغالي، برونو فيرنانديز، قادمًا من سبورتنج لشبونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يضم نجم منتخب البرتغال) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يضم نجم منتخب البرتغال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).