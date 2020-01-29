من أجل الوصول معاً إلى أزقّة الحياة في مدن السلام، جلسة حول التاريخ الإجتماعي للسلام في بعشيقة

2020/01/29 | 23:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن أنشطة مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى أقام مركز بعشيقة جلسة ومحاضرة حول التاريخ الإجتماعي للسلام في بعشيقة عصر هذا اليوم الأربعاء الموافق 29 كانون الثاني 2020 في قاعة مركز منظمة UPP في بعشيقة.بدأت الجلسة بكلمة حول مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى التي ألقاها “لؤي الياس” أحّد …

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