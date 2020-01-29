الامارات توضح ملابسات احتراق ناقلة نفط قبالة سواحلها

2020/01/29 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الإمارات عن ملابسات احتراق باخرة نفط قبالة إمارة الشارقة.

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