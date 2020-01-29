الفاو تحذر من تهديد غير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش

2020/01/29 | 23:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم من أن ارتفاع أعداد الجراد الصحراوي يمثل تهديداً خطيراً وغير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش في القرن الأفريقي.وبحسب آخر مستجدات الفاو حول انتشار الجراد الصحراوي، سيتفاقم الوضع الحالي بشكل أكبر مع تكاثر الجيل الجديد الذي سينتج عنه تفشي الجراد أكثر في إثيوبيا وكينيا والصومال.جنوب […]

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