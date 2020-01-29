سياسي: تكليف صالح لاحد المرشحين سيدخل البلاد في ازمة سياسية كبيرة

2020/01/29 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي المستقل، محمد العكيلي، اليوم الاربعاء، ان “تكليف رئيس الجمهورية لاحد المرشحين سيدخل البلد في ازمة سياسية اكبر”.وقال العكيلي لـ”العهد”، ان “رئيس الجمهورية لن يكلف رئيس وزراء، مبينا، ان “ذلك يعد بمثابة كسر عظم بين الشيعة”.واضاف، ان “سائرون تعلن انها لن ترشح لكنها تجتمع وتفاوض على رئاسة الوزراء”.انتهى..م.ر

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