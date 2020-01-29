{مهلة رئاسية} تنتهي السبت لاختيار رئيس للوزراء

2020/01/29 | 23:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

أمهلَ رئيس الجمهورية برهم صالح الكتل السياسية إلى يوم السبت، 1 شباط 2020، كموعد أقصى لحسم مرشح رئاسة الحكومة الانتقالية، وبخلافه فإنه يرى «لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً»، في حين ما زالت الكتل السياسية تطرح اكثر من سيناريو لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقال صالح في رسالة وجهها الى الكتل النيابية: «يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أنْ نتصدّى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة بتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة».

وأضاف رئيس الجمهورية «منذ أن قدّم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، وبسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح (غير جدلي) لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين الى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة».

ودعا صالح الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء الى «استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضا شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف.



وحتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، وإذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، 1 شباط 2020 ارى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية».

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