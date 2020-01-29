مريم نجمه - صار لازم يفلّوا - العيون اللاقطة - من اليوميات

2020/01/29 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه فلسطين العربية والقدس عاصمتها لأهلها وليس لعصابات " اللملوم الصهيونية " .ليلة خطف فلسطين من قبل الصهيونية الدولية العنصريةإعلان طرانب : فلسطين دولة يهودية بما فيها عاصمتهم القدس التاريخية : 28 - 1 - 2020 · عصر اللصوص والقرصان والدجالين رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد طرانب زعيمهم وقائد المافيات الدولية سارق الأوطان .......النتائج الإيجابية للثورات العربية......

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