الحكمة: ليس لدينا مرشح ولا نتحفظ على احد

2020/01/29 | 23:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين القيادي في تيار الحكمة، علي الجوراني، اليوم الاربعاء، ان “قيادات تياره لا تؤيد ولا تتحفظ على اي مرشح “.وقال الجوراني، ان “الحكمة يريد ان نخرج من النفق المظلم ايا كان الحل”، مضيفا، ان “رئيس الجمهورية سيحرج الكتل والبرلمان امام الشعب والمرجعية”.واضاف، ان “بقاء حكومة تصريف الاعمال احتمال مستبعد جدا”.انتهى..م.ر

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