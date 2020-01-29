2020/01/29 | 23:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت هتاف سلميتنا هزت العالم ؛ متظاهرين من ساحة التحرير يخرجون بمسيرة انطلقت من التحرير الى ساحة الفردوس تأكيدا على سلمية المظاهرات تصوير : علي دب دب

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