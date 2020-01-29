هذا ابرز ماشهده

2020/01/29 | 23:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/شهد العراق اليوم الأربعاء تطورات سياسية مختلفة، وأحداثًا أمنية متفاوتة، ابرزها :أمني: أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية “علي الغانمي” اليوم الأربعاء، أن القوات الأجنبية أبدت استعدادها للانسحاب من الأراضي العراقية.أمني: أقدم متظاهرو محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، على إعادة فتح أربعة جسور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.سياسي: كشفت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأربعاء، عن وجود خلافات بين اللجان البرلمانية وراء تأجيل التصويت على قانون الخدمة المدنية الاتحادي .أمني: أكدت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام والمواد المتفجرة في العراق اليوم الأربعاء، أن ألمانيا قدمت مبلغ 2.2 مليون دولار لجهود إزالة الألغام من المناطق المستعادة من تنظيم الدولة “داعش”.أمني: أكد عضو مجلس النواب “احمد الجبوري”، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، متهمة بقتل المئات من المتظاهرين، وعلى مجلس القضاء الأعلى منعهم من السفر.دولي: تتواصل في مختلف مناطق الهند، المظاهرات التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للتنديد بقانون المواطنة المثير للجدل.أمني: أفاد مسؤول في حكومة الانبار المحلية، اليوم الأربعاء، بان الجهات المعنية أغلقت منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي المحافظة.سياسي: أعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء، أن تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيفضي إلى إعادة النظر بسلم رواتب الموظفين في دوائر الدولة.سياسي: كشفت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن توقف جميع المشاريع الخدمية المقرة عام 2020 بسبب عدم تمرير الموازنة، مبينة أنها بصدد انجاز طريق محمد القاسم خلال الأيام القليلة المقبلة ومجسر بيروت.أمني: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إن العراق يبحث عن بدائل لتوليد الكهرباء التي يحتاجها، بما في ذلك تطوير إنتاجه من الغاز الطبيعي، لأن إيران لا تصدر الآن سوى جزء بسيط من الغاز الطبيعي المتفق عليه للعام الحالي.سياسي: أعلن البنتاغون أنّ عدد الجنود الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ جرّاء الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد في غرب العراق مطلع كانون الثاني/يناير الجاري ارتفع إلى 50 جندياً، مشيراً إلى أنّ هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية.أمني: قدّرَ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قيمة الأموال المنهوبة المهربة من العراق بأنها توازي الموازنات الاستثمارية التي أُقرت منذ عام 2003 وحتى الآن، كاشفاً عن استعداد فرنسا والامارات العربية المتحدة للتعاون في استرداد هذه الأموال.أمني: كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن قيامها بتنفيذ ثلاث عمليات ضبط في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، مبينة أن العمليات شملت حالات اختلاس للمال العام وتعاطي الرشوة.أمني: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ” اليوم الاربعاء” ضبط عجلة محملة بالمنظفات مخالفة للضوابط والتلاعب بوزن حمولتها في منفذ طريبيل.سياسي: دعت نقابة الفنانين العراقيين “الأربعاء” الكتل السياسية إلى الاسراع بتنفيذ مطالب المحتجين، التي تهدف الى إصلاح البلاد، مؤكدة وقوفها مع المتظاهرين السلميين.أمني: أعلنت وزارة الداخلية ” اليوم الاربعاء” اعتقال ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات في مناطق متفرقة من بغداد.أمني: تحدثت “سولين خالد” المسعفة في تظاهرات بغداد عن اختطافها قائلةً بينما كنا على طريق محمد القاسم تم تعرض عدد من المتظاهرين للقنابل الغازية والدخانية ما تسبب بإصابتهم اصابات بليغة.سياسي: كشفت مصادر اعلامية ” اليوم الأربعاء” عن اتفاقات متوقعة تسمح بدور جديد لحلف الناتو في العراق بعد تصويت مجلس النواب على قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد.أمني: القوات الأمنية تعتدي على المتظاهرين بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيلة للدموع في ساحة الخلاني وسط بغداد ومحافظة كربلاء.أمني: مقتل مدني وإصابة ثلاثة أطفال بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الحضر جنوب غرب الموصل والعثور على جثة مسؤول في الميليشيات اليزيدية وعليها آثار أعيرة نارية في قضاء سنجار.أمني: السفارة الأمريكية في العراق تكشف عن إنشاء سور أمني حول تل النبي يونس في الموصل لحماية الآثار.أمني: مصدر عسكري عراقي يؤكد أن طائرات إف 16 العراقية توقفت عن طلعاتها الجوية بعد انسحاب خبراء أمريكيين من قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد.سياسي: محتجون غاضبون في البصرة يغلقون البوابة الرئيسية لمبنى الشركة العامة لموانئ العراق وذلك احتجاجا على التصعيد الحكومي وحملات القمع ضد التظاهرات.سياسي: بيان لمتظاهري ساحة التحرير وسط بغداد يجدد رفضه تقديم مرشحي الأحزاب الحاكمة لرئاسة الوزراء.سياسي: رئيس الجمهورية برهم صالح يمهل القوى السياسية 3 أيام لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الحكومة ويلوح بتقديم مرشح من قبله خلاف ذلك.سياسي: مفوضية حقوق الإنسان توثق 121 حالة اختطاف واغتيال ضد ناشطي التظاهرات العراقية و50 اعتداء على الصحفيين.سياسي: متظاهرو الناصرية يواصلون قطع الجسور الرئيسية في المدينة بالتزامن مع استمرار الاضراب عن الدوام.سياسي: ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب البلاد ترفض تدوير وجوه العملية السياسية بعد 2003.سياسي: رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي يقول إن حكومته تتعامل مع المتظاهرين بشكل أبوي وذلك عقب مقتل 700 متظاهر سلمي.

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