سياسي: اعلان ترامب لصفقة القرن بهذا التوقيت دعوة مبكرة لليهود لمنحة ولاية الثانية

2020/01/29 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المحلل السياسي، حافظ ال بشارة، اليوم الأربعاء، ان “اعلان ترامب عن صفقة القرن بهذه الظروف هو للحصول على دعم الكيان الصهيوني للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال ال بشارة في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “ترامب لم يصل لرئاسة الحكومة الأمريكية إلا بدعم الكيان الصهيوني كونه شخصية غير سياسية واتى من وسط […]

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