علاوي يرفض انسحاب القوات الأميركية.. حالة “اللادولة” تسود في العراق

2020/01/29 | 23:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق رفض رئيس تحالف #الوطنية #اياد_علاوي، الانسحاب الفوري للقوات الأميركية، داعياً إلى أن يكون ذلك وفق توقيتات زمنية مجدولة، مع اكتمال القدرات العسكرية والامنية العراقية.وقال علاوي […]

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