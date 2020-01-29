الرئاسة الجزائرية تصدر مرسوما يمنح رئيس أركان الجيش بالنيابة “صلاحيات كاملة”

2020/01/29 | 23:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية، اليوم الاربعاء، مرسوم رئاسي ينص على تكليف قائد القوات البرية، اللواء السعيد شنقريحة، بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة “بصلاحيات كاملة”.وجاء في نص المرسوم الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، انه “يكلف اللواء السعيد شنقريحة، قائد القوات البرية، بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعـبي بالنيابة، ابتداء من 23 […]

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