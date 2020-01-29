الجيش السوري يحرر مدينة معرة النعمان في ريف إدلب

2020/01/29 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حررت وحدات الجيش العربي السوري مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بريف إدلب .

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