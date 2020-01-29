2020/01/29 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول تعرض متظاهر للتعذيب.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف تنفي تعرض متظاهر للتعذيب ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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