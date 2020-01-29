2020/01/29 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من آمن ب ( محمد ) فقد كفر.( 6) : تعاملهم مع النبى البشر في حياته الإيمان ليس بشخص محمد، ولكن بما ( أنزل على محمد) تعاملهم مع النبى البشر في حياته أولا : إتفاق المؤمنين والكافرين في مناداة النبى بإسمه 1 ـ الويل لك لو خاطبت المرشد العام للجمهورية ( الإسلامية ) في ايران بإسمه وقلت له : يا ( على بن جواد ) ، فأين ( آية الله وروح الله ) ؟ ، الويل لك لو قلت لشيخ الأزهر : يا أحمد الطيب......

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