الديمقراطي الكردستاني يرد على اتهامات دولة القانون

2020/01/29 | 23:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الاربعاء على تصريح لقيادي في ائتلاف دولة القانون تحدث فيه عن وجود ضباط مخابرات من إسرائيل داخل اقليم كردستان بهدف تأجيج الوضع في […]

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