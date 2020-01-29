فرنسا تسجل 5 حالة اصابة بفيروس “كورونا”

2020/01/29 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزان، اليوم الاربعاء، تسجيل حالة خامسة مصابة بفيروس كورونا الجديد في فرنسا مؤكدة على قيام الحكومة بالجهود اللازمة للسيطرة على الوضع.وقالت، آنييس بوزان، خلال مؤتمر صحفي، عقدته في باريس، أنه “تم تسجيل حالة خامسة مصابة بالفيروس وهي ابنة سائح صيني تتواجد الآن في العناية”.وأعلنت بوزان “عن إرسال طائرة […]

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