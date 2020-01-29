الصحة العالمية: على جميع العالم التعامل بجدية مع “كورونا” القاتل

2020/01/29 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، عقد اجتماع جديد للجنة الطوارئ التابعة لها على خلفية انتشار حالات الإصابة بسلالة فيروس “كورونا”، من الصين إلى العالم، داعية المجتمع الدولي للتحرك.وذكرت المنظمة في بيان لها، اطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “على العالم كله أن يتعامل مع عدوى فيروس كورونا”.وأكدت المنظمة، أن “مازال بالإمكان الوقوف في […]

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