دار الإفتاء المصرية: القدس عربية إلى يوم الدين

2020/01/29 | 23:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شددت دار الإفتاء المصرية على أننا أمام تاريخ طويل يشهد بأن القدس والمسجد الأقصى هويتهما عربية وستبقى كما هي عربية إلى يوم الدين.وتابعت دار الإفتاء المصرية في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد أُسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، وعرج به […]

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