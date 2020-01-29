في ذي قار.. المتظاهر مقتدى يواجه عملية بتر اللسان

2020/01/29 | 23:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يواجه في محافظة ذي قار، احد المتظاهرين عملية بتر لسانه في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال مصدر طبي لـ"الغد برس"، أن " المتظاهر مقتدى من أهالي حي المتنزه وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار يبلغ من العمر 20 عاما تعرض لعدة رصاصات أثناء الصدامات مع القوات الأمنية على الطريق الدولي السريع غربي المحافظة".

وبين المصدر، أن " إحدى الرصاصات التي أصابت مقتدى اخترقت فكيه، مما ادى الى حدوث بتر جزئي في اللسان، الأمر الذي أدى إلى حدوث تورم في لسان مقتدى ".





وتابع، أن" هذه التطورات دفعت بالاطباء إلى أن يخططوا لإجراء تداخل جراحي خلال الأيام المقبلة لازالة اللسان منه نهائيا".

وشهدت محافظة ذي قار صدامات عنيفة وقوية بين المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الايام القليلة الماضية راح ضحيتها أكثر من 110 متظاهر بين قتيل وجريح، فيما هاجم مسلحين مجهولين ساحة الحبوبي فجر الاثنين واحرقوا غالبية الخيام الموجودة فيه.

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