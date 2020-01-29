2020/01/29 | 23:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامارات تعلن انقاذ طاقم ناقلة النفط.. وتكشف سبب الحريق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/29 | 23:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات تعلن انقاذ طاقم ناقلة النفط.. وتكشف سبب الحريق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامارات تعلن انقاذ طاقم ناقلة النفط.. وتكشف سبب الحريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).