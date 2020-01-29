السلطات الكويتية تمنع دخول صدام حسين إلى أراضيها.

2020/01/29 | 23:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة الرأي الكويتية، الاربعاء عن السبب الحقيقي وراء منع السلطات الكويتية، لمدرب الجودو اليمني صدام حسين، الدخول إلى أراضيها.ونقلت الصحيفة عن أمين صندوق اتحاد الجودو الكويتي يوسف دلي، […]

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