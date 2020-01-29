تظاهرات حاشدة بعدد من المخيمات الفلسطينية رفضا لـ”صفقة العار” الصهيوامركية

2020/01/29 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر الآلاف من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الاربعاء، في منطقة صور، لا سيما من مخيمات الرشيدية والبرج الشمالي والبص، وفي ساحة إليا في صيدا، استنكارا ورفضا لإعلان صفقة القرن وتمسكا بالأرض وبحقوق الشعب الفلسطيني المحقة.وشاركت في التظاهرات حركة “فتح” وقوى الفصائل الفلسطينية وحركة “أمل” والأحزاب والقوى السياسية اللبنانية والفلسطينية.وانطلقت التظاهرات من داخل المخيمات […]

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