2020/01/29 | 23:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجاهد منعثر منشد شكر وتقدير لكافة أبناء قبيلة خفاجة لمواساتهم السادة الزويني بالبصرة حملني ذوي المرحوم سماحة السيد كامل جاسم حميدي (عميد السادة الزويني ) بتقديم الشكر والتقدير والعرفان إلى […]

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