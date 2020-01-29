2020/01/29 | 23:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنّها وثيقة استِسلام وليس خطّة سلام..وإعادة إحياء لنِظام “البانتوستانات” الجنوب إفريقي العُنصري..من أسقَط الاحتلال الاسرائيلي بجنوب لبنان وحرّر قِطاع غزّة سيُسقِط صفقة القرن..وعلينا الاعتِراف كفِلسطينيين بأنّ 26 […]

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