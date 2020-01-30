شرطة النجف تنفي تعرض متظاهر للتعذيب وتكشف سبب الجريمة

2020/01/30 | 00:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت ما نشرته [قناة العربية] حول تعرض متظاهر للتعذيب.

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