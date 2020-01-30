اول بوادر صفقة ترامب.. غلق المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة في القدس (صور)

2020/01/30 | 00:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أغلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أبواب القدس القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وفقا لمصدر مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.ونقلت وكالة “معا” عن شهود عيان قولهم، إن قوات الشرطة احتجزت شابين في المسجد الأقصى، وقامت باعتقالهما بعد تكبيلهما، واقتادتهما إلى مخفر شرطة باب السلسلة.وأضاف الشهود أن عناصر الشرطة […]

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