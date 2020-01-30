2020/01/30 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏النقل: مساع لتنشيط التبادل التجاري بين الشرق والغرب عبر ميناء الفاو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 00:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏النقل: مساع لتنشيط التبادل التجاري بين الشرق والغرب عبر ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏النقل: مساع لتنشيط التبادل التجاري بين الشرق والغرب عبر ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).