صحة النجف الاشرف تنفي تسجيل أي صابة بفيروس “كورونا”

2020/01/30 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الخميس، الاخبار التي تحدثت عن تسجيل صحة المحافظة لإصابة بفيروس كورونا”.وذكر بيان مقتضب للدائرة حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تنفي دائرة صحة النجف الاشرف وجود اي اصابة بمرض كورونا او حجر لأي مواطن في مستشفى الفرات الاوسط ولا في اي مستشفى اخرى”.وكانت اخبارا نشرتها وسائل اعلام محلية […]

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