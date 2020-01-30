2020/01/30 | 00:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء صحفية تؤكد حصول توافق على اختيار محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء.. والصدر والعامري والعبادي والحكيم ابلغوا برهم صالح عن موافقتهم على الترشيح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 00:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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