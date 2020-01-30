مصدر عراقي: توافق بين سائرون والفتح على ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء

2020/01/30 | 00:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى مصدر مطلع، الاربعاء، بوجود توافق بين تحالفي سائرون والفتح على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزاء....

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