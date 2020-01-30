مقرب من ائتلاف المالكي ومستشار برئاسة الجمهورية.. الكشف عن اسم جديد يقترب من رئاسة الوزراء

2020/01/30 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

افاد مصدر مطلع، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، بأن اسماً جديداً دخل مضمار السباق للحصول على منصب رئ...





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