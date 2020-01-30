اجتماع طارئ للصحة العالمية بشأن كورونا

2020/01/30 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة الصحة العالمية، عزمها عقد اجتماع طارئ بشان فايروس كورونا غدا الخميس.

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