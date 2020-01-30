2020/01/30 | 00:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات البحرينية، امس الاربعاء، الخطيب الحسيني قاسم زين الدين لعرضه على النيابة العامة ضمن مشروع الاضطهاد الطائفي.واعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان ان الخطيب الحسيني البحريني “قاسم زین الدین” تم اعتقاله في اطار السياسة الطائفية لنظام آل خلیفة.وجاء في البيان ان زين الدين سيستم احالته الى النيابة العامة لاجراء التحقيقات بشأن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات البحرينية تعتقل احد الخطباء ضمن مشروع الاضطهاد الطائفي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات البحرينية تعتقل احد الخطباء ضمن مشروع الاضطهاد الطائفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).