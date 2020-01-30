إحباط تهريب ثلاث سيارات دون الموديل

2020/01/30 | 00:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

ضبطَت الهيئة العامة للجمارك في محافظة البصرة 3 سيارات دون الموديل المسموح باستيراده، بغية تهريبها.

واوضحت الهيئة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه أن السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي رصيف 20 تمكنت من ضبط حاوية تحتوي على 3 سيارات دون الموديل المسموح باستيراده في محاولة لتهريبها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة.

ولفت البيان الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة بحسب قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984

النافذ.

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