2020/01/30 | 00:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل / شروق ماهر

أعلنَ محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس الاربعاء، البدء بنصب جسر عائم بالقرب من الجسر الخامس وسط مركز مدينة الموصل، في حين كشف رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة عن تخصيص مبلغ 109 مليارات دينار؛ لتنفيذ 80 مشروعاً في عموم نينوى.

وقال الجبوري لـ"الصباح": إن"الملاكات الهندسية شرعت بنصب جسر عائم جديد يربط الساحل الايسر بالايمن وسط المدينة ".

واضاف ان "الغاية من نصب جسر عائم هي تسهيل حركة السير داخل المدينة"، مبيناً أن "الجسر سيكون بتنفيذ مشترك بين شركتين احداهما عراقية وأخرى تركية".

واوضح المحافظ ان" الجسر يمتلك مواصفات عالمية عالية الجودة والمتانة ولا يتأثر بالفيضانات ويتكون من ممرين بعرض 10 امتار وبحمولة 85 طنا وبمدة عمل 35 يوما فقط"، مشيراً الى ان" الايام المقبلة سيتم نصب جسر (العهد) العائم بمنطقة بادوش، من اجل حل مشكلة عبور الشاحنات الكبيرة بين جانبي

المدينة".

في غضون ذلك، كشف رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة مصطفى الهيتي، خلال زيارته نينوى، عن تخصيص مبالغ لاعمار عموم المحافظة.

وذكر الهيتي لـ"الصباح" انه "التقى محافظ نينوى، وجرى خلال اللقاء بحث ملف مشاريع الصندوق للعام 2020 ".

واشار الهيتي الى ان"الحكومة الاتحادية خصصت مبلغ 109 مليارات دينار لمحافظة نينوى ضمن خطة الصندوق لتنفيذ 80 مشروعا داخل المحافظة؛ وبوقت قصير جدا ".

وتابع ان "صندوق الاعمار يعمل على مساندة الإدارة المحلية وتجاوز جميع المعوقات لإنجاز المشاريع بهمة وسرعة وفي جميع القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (109 مليارات دينار لتنفيذ 80 مشروعاً في نينوى) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (109 مليارات دينار لتنفيذ 80 مشروعاً في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).