الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬يضع‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬أمام‭ ‬المهلة‭ ‬الأخيرة

2020/01/30 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬والناتو‭ ‬حول‭ ‬أسس‭ ‬جديدة‭ ‬للعلاقات‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أمهل‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬وهي‭ ‬شيعية‭ ‬حصراً‭ ‬ذات‭ ‬النفوذ‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬حتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬‭(‬شباط‭)‬‭ ‬المقبل‭ ‬لتكليف‭ ‬مرشح‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬خلقا‭ ‬لحكومة‭ ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬المستقيلة‭ .‬وقال‭ ‬صالح‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الكتل‭ […]

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