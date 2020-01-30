2020/01/30 | 00:44 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتفاق بين بغداد والناتو حول أسس جديدة للعلاقات بغداد – عبدالحسين غزال أمهل الرئيس العراقي برهم صالح الكتل السياسية وهي شيعية حصراً ذات النفوذ الاكبر في البرلمان العراقي حتى الأول من فبراير (شباط) المقبل لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة خلقا لحكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة .
وقال صالح الأربعاء في رسالة إلى الكتل […]
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وقال صالح الأربعاء في رسالة إلى الكتل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يضع الكتل السياسية أمام المهلة الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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