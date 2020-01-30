أبو ديس العاصمة التي يرفضها الفلسطينيون

2020/01/30 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو‭ ‬ديس‭ ‬‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يرفض‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬ديس‮»‬‭ ‬شرق‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بلدتهم‭ ‬عاصمة‭ ‬للدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المنتظرة،‭ ‬وفي‭ ‬جعبتهم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬كيف‭ ‬تكون‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المدينة‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الجدار‭.‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬كشف‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لخطته‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ […]

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