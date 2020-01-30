نصائح‭ ‬عربية‭ ‬لعبّاس‭ ‬بالتفاوض‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الإيجابية‭ ‬لخطة‭ ‬ترامب‭ ‬

2020/01/30 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬السبت‭ ‬وفي‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬اسبوعين القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ قال‭ ‬مسؤول‭ ‬فلسطيني‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬ابومازن‭ ‬سيلقي‭ ‬خطاباً‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬اسبوعين‭.‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬إهدارا‭ ‬كبيرا‭ ‬لحقوق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المشروعة‮»‬‭.[…]

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