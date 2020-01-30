2020/01/30 | 00:44 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس الفلسطيني في الجامعة العربية السبت وفي الامم المتحدة بعد اسبوعين القاهرة -مصطفى عمارة قال مسؤول فلسطيني ان الرئيس ابومازن سيلقي خطاباً في الامم المتحدة بعد اسبوعين.
فيما اعتبر الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأربعاء أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تشكل «إهدارا كبيرا لحقوق الفلسطينيين المشروعة».
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح عربية لعبّاس بالتفاوض على النقاط الإيجابية لخطة ترامب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما اعتبر الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأربعاء أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تشكل «إهدارا كبيرا لحقوق الفلسطينيين المشروعة».
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح عربية لعبّاس بالتفاوض على النقاط الإيجابية لخطة ترامب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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